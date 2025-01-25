МЧС Казахстана продолжает работы по ликвидации пожара на нефтебазе в Жезказгане

АСТАНА /Trend/ - В казахстанском Жезказгане на территории нефтебазы произошел взрыв и крупный пожар.

Как передает Trend со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана, подразделения ведомства незамедлительно прибыли на место происшествия.

"На одной из нефтебаз в Жезказгане загорелись три специализированные машины. До прибытия пожарных произошел взрыв газового оборудования с последующим обрушением ангара.

Незамедлительно прибывшие в считанные минуты на место происшествия первые подразделения МЧС в защитных теплоотражательных костюмах принялись тушить возгорание. Следом прибыли дополнительные пожарные расчеты", - сообщили в МЧС.

Созданный на месте оперативный штаб принял решение направить один из расчетов для защиты соседнего топливного резервуара, охлаждая его. С помощью автоцистерн и пенной атаки пожарные ликвидировали пламя на площади 100 квадратных метров.

"В результате инцидента четверо сотрудников нефтебазы были госпитализированы. Причина возгорания устанавливается", - добавили в ведомстве.