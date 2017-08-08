Ассамблеи народов Кыргызстана и России подписали соглашение о сотрудничестве

В Бишкеке во вторник было подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Ассамблеей народов России и Ассамблеей народа Кыргызстана, передает КНИА «Кабар». В церемонии подписания приняли участие делегация Ассамблеи народов России и члены кыргызской делегации Ассамблеи народа Кыргызстана. В качестве почетного гостя на двустороннюю встречу был также приглашен Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов.

В начале церемонии стороны поприветствовали друг друга и представили членов делегации.

«Последнее соглашение между Ассамблеями народов России и Кыргызстана было подписано в 2013 году, но срок его действия истек в 2016 году. Мы в течение года вели переговоры по подписанию нового соглашения, и вот сегодня мы встретились, чтобы дать новый импульс нашим отношениям и в дальнейшем вывести наше двустороннее сотрудничество на новый качественный уровень в сфере культурно-гуманитарных направлений. Поэтому данное соглашение является важным элементом в сотрудничестве народов наших стран», - сказал председатель Совета Ассамблеи народа Кыргызстана Токон Мамытов.

Председатель Совета Ассамблеи народов России и руководитель генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова в свою очередь отметила, что подписанное соглашение позволит России и Кыргызстану укрепить народную дипломатию посредством совместных и многосторонних проектов с другими народными ассамблеями.

Также в ходе встречи посол РФ в КР Андрей Крутько отметил, что в последние годы Ассамблея народа Кыргызстана обрела второе дыхание, и есть много моментов, которые могли бы стать хорошим примером для Ассамблеи народов России. Подписание соглашение даст возможность сторонам обмениваться опытом и укрепить двусторонние отношения путем культурно-гуманитарного сотрудничества.