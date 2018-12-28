Жээнбеков и Рахмон договорились ускорить процесс делимитации и демаркации госграницы

В пятницу состоялся телефонный разговор главы Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает Trend со ссылкой на "Кабар".

В ходе разговора Жээнбеков тепло поздравил Рахмона и народ Таджикистана с наступающим Новым 2019 годом и пожелал мира, благополучия и процветания, сообщает отдел информационной политики аппарата президента Кыргызстана.

Главы государств также обсудили актуальные вопросы двустороннего кыргызско-таджикского сотрудничества, достигли договоренности в ускорении процесса делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

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