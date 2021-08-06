В Кыргызстане запустили первый бренд по производству электромобилей

В Кыргызстане запустили первый автобренд «Ками Моторс» по производству городских грузовиков, заряжающихся от электричества, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Как говорится на официальном сайте компании, автомобили разработаны в Кыргызстане, 40% запчастей производятся на местном рынке, остальные 60% импортируются из России и Китая. Грузовик сможет проехать на одном заряде 110 км, а его грузоподъемность равняется 700 кг. Кроме того, 95% деталей взаимозаменяемы с автомобилями ВАЗ.

Поставка первых 100 автомобилей Kami Nimble будет проведена с 1 ноября 2021 года по 31 декабря 2022 года. С января 2022 года Kami Nimble поступят в открытую продажу в сети официальных дилеров в Кыргызстане и Казахстане.

Зарядить автомобиль можно будет от обычной розетки 220 Вт. Как отмечают разработчики, для расстояния в 1 км необходимо будет 100 Вт/ч — 7 тыйынов. Стоимость нового Kami Nimble с гарантией на 2 года составляет 600 тысяч сомов. Поставка первых 100 автомобилей будет проведена с 1 ноября 2021 года.