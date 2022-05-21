Кыргызстан и Индонезия обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в части развития халал-индустрии

В Министерстве экономики и коммерции (МЭК) КР состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Индонезии в Кыргызстане Сунарио с директором Государственного учреждения «Центр по развитию халал-индустрии» Алмазом Кайырбековым, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Как сообщает пресс-служба МЭК КР, в ходе встречи Сунарио отметил, что Центр по развитию халал-индустрии при Министерстве экономики и коммерции КР внес большой вклад для своей страны.

«Кыргызстан уделяет особое внимание в употреблении и использовании в экологически чистой продукции и услуг, а также рассчитывает на международную поддержку в решении этих приоритетных для страны и жителей задач», - посол.

В свою очередь, Кайырбеков сообщил, что деятельность Центра предоставляет широкие возможности для улучшения и развития халал-индустрии.

В целом, стороны подтвердили о продолжении реализации проектов в Кыргызской Республике и расширении сотрудничества по обозначенным вопросам.