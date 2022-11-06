В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 4,1

Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 6 ноября 2022г. в 08 час 11 мин 45 сек по алматинского времени зарегистрировала землетрясение, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 412 км на юго-запад от города Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 9.2. Магнитуда MPV 4.1. Координаты эпицентра 40.55° с.ш. 73.45° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».