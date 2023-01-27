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В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 4,6

Кыргызстан Материалы 27 января 2023 05:29 (UTC +04:00)
В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 4,6

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Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в пятницу на территории Кыргызстана неподалеку от границы с Казахстаном. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 72 км к юго-востоку от села Каджи-Сай с населением около 4 тыс. человек и в 197 км к юго-востоку от казахского города Алма-Аты с населением около 2 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сообщения о разрушениях и пострадавших не поступали.

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