В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 4,6

Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в пятницу на территории Кыргызстана неподалеку от границы с Казахстаном. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 72 км к юго-востоку от села Каджи-Сай с населением около 4 тыс. человек и в 197 км к юго-востоку от казахского города Алма-Аты с населением около 2 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сообщения о разрушениях и пострадавших не поступали.