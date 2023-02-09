Профсоюзы Азербайджана и Кыргызстана подписали соглашение о сотрудничестве

БАКУ /Trend/ - Между Центральным комитетом профсоюза работников государственных, муниципальных учреждений и общественного обслуживания Кыргызстана и Профсоюзом работников государственных учреждений и общественного обслуживания Азербайджана заключено соглашение о сотрудничестве, сообщает Trend в четверг со ссылкой на кыргызские СМИ.

Соглашение предусматривает сотрудничество между профсоюзами работников государственных органов Азербайджана и Кыргызстана.

Соглашение было подписано в рамках мероприятия, посвященного 30-летию Конфедерации профсоюзов Азербайджана (КПА) и проходящего в столице Азербайджана – Баку 7-10 февраля 2023 года.

Отметим, что в мероприятии принимают участие главы международных организаций, а именно – лидеры национальных профсоюзных центров стран СНГ, представители Международной организации труда (МОТ) и Международной Конфедерации профсоюзов (МКП).

Как отмечается, организации Азербайджана и Кыргызстана подчеркнули важность развития эффективного сотрудничества, обсудили дальнейший обмен визитами и опытом, работу по развитию профсоюзного движения, а также высказались за дальнейшее углубление взаимодействия между профсоюзами работников государственных учреждений.

Отметим, что в рамках соглашения Азербайджан и Кыргызстан будут вести работу, направленную на соблюдение международных актов о базовых правах человека и защиту социально-экономических прав трудящихся, предусмотренных документами Организации Объединённых Наций (ООН) и Международной организации труда (МОТ).