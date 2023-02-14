В Кыргызстане замедлилась инфляция - ЕАБР

БАКУ /Trend/ - Инфляция в Кыргызстане замедлилась до 14.7 процентов в декабре 2022 года, сообщает Trend со ссылкой на макроэкономический обзор Евразийского банка развития (ЕАБР).

Согласно информации банка, ослабление давления со стороны мировых рынков продовольствия способствовало снижению темпа роста индексов потребительских цен в Кыргызстане. Другим фактором, повлиявшим на снижение инфляции, оказалось замедление роста тарифов на услуги.

При этом ускоренный рост цен на непродовольственные товары, алкоголь и табак препятствовали более выраженному снижению инфляции.

В то же время эксперты ЕАБР ожидают, что в начале 2023 года растущее давление на внутренний финансовый рынок может прервать динамику замедления инфляции в стране.

В ноябре 2022 ЕАБР предсказывал значительное замедление инфляции в Кыргызстане в 2023 году. Согласно этому прогнозу, инфляция в стране должна составить 5.2 процента, что станет самым низким показателем среди стран-членов ЕАБР

Как отмечается, рост экономики Кыргызстана составил 7 процентов в 2022 году. Основной вклад пришелся на золотодобывающий сектор. При этом отмечается резкий рост в строительном секторе (на 8 процентов в 2022 по сравнению с 5.3 процентами в январе-ноябре 2022). Также, благодаря богатому урожаю, рост сельскохозяйственного сектора составил 7.3 процента.