Кыргызстан и Китай обсудили проект соглашения о госграницы между странами

БАКУ /Trend/ - В Бишкеке состоялась встреча между делегациями Кыргызстана и Китая, сообщает пресс-служба кабинета министров Кыргызстана, передает Trend.

Согласно информации, на встрече обсуждался проект соглашения о режиме государственной границы между Кабинетом министров Кыргызстана и правительством Китая.По результатам встречи был подписан соответствующий Протокол.

Сообщается, что следующая встреча планируется провести на территории Китайской Народной Республики.

Напомним, что процесс делимитации и демаркации государственной границы между Кыргызстаном и Китаем завершен. Результаты этой работы были утверждены Протоколом между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Китайской Народной Республики от 24 сентября 2004 года.