Специалисты из Франции провели обучение для спасателей МЧС Кыргызстана

БАКУ /Trend/ - Специалисты из Спасательной службы Франции организовали тренировочные полеты для пилотов и горных спасателей из Кыргызстана, говорится в сообщении МЧС Кыргызстана, передает Trend.

Согласно информации, обучение пилотам проводил главный пилот-инструктор по спасению в горах вертолетной группы Министерства внутренних дел Франции Рено Гиермэ, в то время как горными спасателями занимался инструктор-спасатель из Центра по спасению в горах службы пожарной безопасности и спасения МВД Франции, Антуан Талье.

Пилоты проходили тренировки по посадке на больших высотах и успешно выполнили посадку в горах на высоте 5000 метров, после чего были удостоены соответствующих сертификатов. Горные спасатели также прошли обучение в сложных горных условиях с применением авиации и также получили соответствующие сертификаты. Церемония вручения сертификатов состоялась на аэродроме Байтик, который является авиационной базой МЧС.