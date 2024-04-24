Президент Кыргызстана направился с государственным визитом в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров направился в Азербайджан с государственным визитом, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу кыргызского лидера.
Согласно сообщению, в состав делегации входят:
министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев;
заместитель председателя Кабинета министров – министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев;
заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев;
министр образования и науки Догдуркул Кендирбаева;
министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов;
министр цифрового развития Нурия Кутнаева;
министр транспорта и коммуникаций Тилек Текебаев;
министр энергетики Таалайбек Ибраев;
министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев;
министр труда, социального обеспечения и миграции Гулнара Баатырова;
министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев;
министр юстиции Аяз Баетов;
председатель правления ОАО "Государственная Ипотечная Компания" Алмамбет Шыкмаматов;
посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев;
управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.
Отметим, что предыдущий визит Садыра Жапарова в Азербайджан состоялся 23-24 ноября 2023 года для участия в саммите глав государств Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).
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