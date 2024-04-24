Президент Кыргызстана направился с государственным визитом в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров направился в Азербайджан с государственным визитом, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу кыргызского лидера.

Согласно сообщению, в состав делегации входят:

министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев;

заместитель председателя Кабинета министров – министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев;

заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев;

министр образования и науки Догдуркул Кендирбаева;

министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов;

министр цифрового развития Нурия Кутнаева;

министр транспорта и коммуникаций Тилек Текебаев;

министр энергетики Таалайбек Ибраев;

министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев;

министр труда, социального обеспечения и миграции Гулнара Баатырова;

министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев;

министр юстиции Аяз Баетов;

председатель правления ОАО "Государственная Ипотечная Компания" Алмамбет Шыкмаматов;

посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев;

управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

Отметим, что предыдущий визит Садыра Жапарова в Азербайджан состоялся 23-24 ноября 2023 года для участия в саммите глав государств Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!