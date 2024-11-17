В Кыргызстане назван объем услуг гостиниц и ресторанов с иностранным участием

БИШКЕК /Trend/ - В 2023 году объем услуг, предоставленных гостиницами и ресторанами с иностранным участием в Кыргызстане, составил 5,5 миллиарда сомов (примерно 64 миллиона долларов).

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальный комитет по статистике, это составляет 13 процента от общего объема таких услуг в стране.

При этом наибольшая доля пришлась на предприятия Чуйской области — 65,1 процента, или 3,56 миллиарда сомов (41,4 миллиона долларов) и Бишкек — 34 процента, или 1,861 миллиарда сомов (21,6 миллиона долларов).

Отметим, что в 2023 году в Кыргызстане действовало 4 264 предприятия с иностранными инвестициями, из них 72 процента - с полным участием иностранного капитала. По сравнению с 2019 годом количество предприятий с иностранными инвестициями увеличилось на 22,7 процента, а по сравнению с 2022 годом - на 21,3 процента.

В прошлом году приток прямых иностранных инвестиций (без учета оттока), направленных в деятельность предприятий с иностранными инвестициями, составил 844,9 миллиона долларов США, что на 29,7 процента меньше, чем в 2022 году и на 21,5 процента, чем в 2019 году.

При этом основной объем прямых иностранных инвестиций (86,8 процента) был направлен в предприятия добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, финансового посредничества и страхования, а также оптовой и розничной торговли (88,5 процента - в 2022 году, 50 - в 2019 году).