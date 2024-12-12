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В Кыргызстане введен в эксплуатацию завод по производству песка и гравия

Кыргызстан Материалы 12 декабря 2024 13:41 (UTC +04:00)
В Кыргызстане введен в эксплуатацию завод по производству песка и гравия
Фото: Кабинет министров Кыргызстана

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Абдулло Джаноб
Абдулло Джаноб
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БИШКЕК/Trend/ - В Иссык-Атинском районе Чуйской области Кыргызстана введен в эксплуатацию завод по производству песка и гравия компании "Чопо таш".

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Кабинет министров Кыргызстана.

Участие в церемонии открытия принял заместитель председателя Кабинета министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Бакыт Торобаев

"Земельный участок для строительства завода был выделен Иссык-Атинской районной государственной администрацией. Общая мощность производства песка и гравия на заводе составляет 600 тонн, вторая направленность предприятия - производство бетона", - сообщили в кабмине.

Отмечается, что в настоящее время на заводе обеспечено рабочими местами около 60 человек, в будущем ожидается увеличение мощности предприятия и рост числа работников.

Посетив завод, Торобаев заявил о готовности государства всесторонне поддерживать предпринимателей, инвестирующих в страну.

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