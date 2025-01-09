В Кыргызстане вырос объем добычи полезных ископаемых

БИШКЕК/Trend/ - Объем добычи полезных ископаемых в Кыргызстане в январе-ноябре 2024 года составил 55,341 миллиарда сомов (636 миллиона долларов США), что на 12 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Trend со ссылкой на Комитет по статистике Кыргызстана, индекс физического объема составил 101,8 процента к январю-ноябрю 2023 года.

В комитете отметили, что объемы добычи каменного и бурого угля (лигнита) и металлических руд увеличились на 2,5 процента по сравнению с январем-ноябрем 2023 года. В то же время объемы добычи сырой нефти и природного газа снизились на 3,2 процента. Объемы добычи прочих полезных ископаемых возросли на 23,4 процента.

В январе-ноябре 2024 года доля добычи полезных ископаемых в общем объеме промышленного производства составила 10,8 процента.

Отметим, что общий объем промышленного производства в Кыргызстане за январь-ноябрь 2024 года составил более 513 миллиардов сомов (5,9 миллиарда долларов). Индекс физического объема составил 104,8 процента к январю-ноябрю 2023 года.

Рост промышленного производства за отчетный период был обеспечен увеличением объемов производства очищенных нефтепродуктов (в 1,8 раза), деревянных и бумажных изделий, продукции полиграфической деятельности (на 31,4 процента), пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий (на 20,1 процента), а также продукции текстильного производства и одежды (на 13,8 процента), фармацевтической продукции (на 12,3 процента), резиновых и пластмассовых изделий, строительных материалов (на 9,9 процента) и снабжения электроэнергией, газом, паром (на 14,1 процента).