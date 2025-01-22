Кыргызстан и Россия подписали Программу межмидовского сотрудничества на 2025-2027 годы

БИШКЕК /Trend/ - Глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Кыргызстана Жээнбек Кулубаев подписали обновленную Программу межмидовского сотрудничества на 2025-2027 годы по итогам переговоров в Москве.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на внешнеполитической ведомство России.

Лавров отметил, что последовательное выполнение это программы поспособствует дальнейшему укреплению и конкретизации внешнеполитической координации между странами.

"Мы давние стратегические партнеры и союзники. Нас объединяют проверенные временем подлинно дружественные отношения. Именно в таком духе мы взаимодействуем по практическим аспектам наших связей", - сказал глава МИД РФ отметив, что эти отношения обширны и охватывают практически все сферы деятельности государств и народов.

Во время переговоров министры обсудили вопросы экономического сотрудничества, деятельность Межправительственной российско-кыргызской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, а также строительство девяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке в Кыргызстане.

Также были рассмотрены вопросы активизации и совершенствования деятельности Кыргызско-Российского Славянского университета и подготовка к работе Международной организации по русскому языку.

Лавров отметил, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров приглашен на торжественные мероприятия в Москве 9 мая в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В свою очередь, Кулубаев пригласил российского коллегу посетить Кыргызстан.