Товарооборот Кыргызстана с ЕС значительно увеличился за последние годы

БИШКЕК /Trend/ - За последние четыре года товарооборот Кыргызстана со странами Европейского союза увеличился в 2,4 раза.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сказал на заседании первого саммита “ЕС – Центральная Азия” в Самарканде.

“За последние четыре года товарооборот Кыргызстана со странами Европейского союза увеличился в 2,4 раза, в том числе импорт – в 2,6 раза, экспорт – в 1,5 раза. Такие успехи стали возможны благодаря открытости рынков и инициативе «Всеобщей системы преференций плюс», которая обеспечивает доступ товаров из Кыргызстана на рынки 27 стран-членов Евросоюза”, - сказал Садыр Жапаров.

Он отметил, что стратегическое географическое положение Кыргызстана и его растущий транзитный потенциал открывают широкие перспективы для торговли и инвестиций и призвал европейский бизнес принять активное участие в этих проектах на взаимовыгодной основе.

“Мы предлагаем европейским партнерам подключиться к масштабным проектам в сфере гидроэнергетики, осуществляемым в Кыргызстане.

Особое место в наших планах занимает флагманский проект Камбар-Атинской ГЭС-1. Мы уже приступили к строительству этой крупной гидроэлектростанции с проектной мощностью 1 860 МВт и прогнозируемой выработкой 5,6 млрд кВт/ч в год.

Данный проект реализуется совместно с нашими соседями Казахстаном и Узбекистаном”, - отметил Президент.

Жапаров также сказал, что Кыргызстан заинтересован в расширении сотрудничества с Европейским союзом в области возобновляемой энергетики и энергоэффективных технологий.

“За прошедший год мы ввели в строй 18 малых гидроэлектростанций, а в текущем году строим еще 15 таких объектов. Параллельно мы запустили проекты солнечной энергетики совокупной мощностью свыше 400 МВт” - подчеркнул он.