В Кыргызстане открылся новый IT-хаб

БИШКЕК/Trend/ - В Бишкеке открылся IT-хаб "Технопарк".

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на администрацию Президента Кыргызстана.

Выступая на открытии, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отметил, что будут созданы условия для запуска подобных центров и предприятий по всей стране.

Жапаров также напомнил о законе о добровольной легализации активов, благодаря которому предприниматели начали активно инвестировать в экономику.

Сообщается, что IT-хаб рассчитан на 1500 рабочих мест, его площадь составляет 14 тысяч квадратных метров. Объём инвестиций — 2 миллиарда сомов (более 22 миллионов долларов США). Также Президент подчеркнул, что поддерживает инициативы IT-сообщества и напомнил об изменениях в законе о Парке высоких технологий, сделавших налоговые льготы для резидентов бессрочными.