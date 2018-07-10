На таджикско-афганской границе открылись погранпредставительства

Таджикистан и Афганистан открыли погранпредставительства на границе, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на ТаджикТА.

Церемония открытия новых зданий представительств Пограничных войск Таджикистана состоялась на КПП "Нижний Пяндж" Хатлонской области и "Тем" Горно-Бадахшанской автономной области.

На открытие приехали представители посольства Великобритании и Афганистана, члены Международной организации по миграции ООН в Таджикистане и руководство Погранвойск республики.

Отмечается, что Великобритания и Международная организация по миграции ООН внесла большой вклад в строительство пограничных представительств, которые отвечают высоким международным требованиям.

Стоит отметить, что на границе Таджикистана и Афганистана довольно часто происходят боестолкновения. Спецслужбы двух стран активно сотрудничают в вопросах по укреплению таджико-афганской границы, на которой особенно остро стоит проблема борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия.

В мае текущего года командующий Погранвойсками Таджикистана Раджабали Рахмонали выразил обеспокоенность скоплением боевиков на южных рубежах республики, а также напомнил, что Таджикистан имеет самую протяженную границу с Афганистаном.

Тогда радикальное движение "Талибан" разместило на границе между странами около семи тысяч боевиков.

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