Всемирный банк обеспокоен большими долгами госпредприятий Таджикистана

Специалисты Всемирного банка относят задолженности крупных государственных предприятий к главным рискам для экономики Таджикистана, сообщает Asia-Plus.

В первую очередь, экономисты этого финансового института выражают беспокойство высокой концентрацией налоговых задолженностей крупных госпредприятий.

«Половина от общей налоговой задолженности принадлежит крупным государственным предприятиям», - говорится в презентованном на днях докладе Всемирного банка об экономике Таджикистана.

Отмечается, что общая налоговая задолженность крупных государственных предприятий в 2017 году составила около 315 млн сомони (0,5% ВВП).

Согласно данным налогового органа Таджикистана, наиболее крупными должниками по налогам на начало нынешнего года являются «Барки точик» (101 млн сомони), «Точиктелеком» (35 млн сомони) и «Таджикская алюминиевая компания» (24 млн сомони).

В докладе говорится, что предоставленные госпредприятиям кредиты подвергли правительство страны определенным рискам.

«В последние годы перед правительством стоят дополнительные фискальные издержки из-за непогашения субкредитов государственными предприятиями по соглашениям о перекредитовании», - говорится в документе.

В рамках механизмов перекредитования правительство передает госпредприятиям кредит, полученный от международных финансовых институтов, с процентной ставкой в диапазоне 3-6%, что значительно ниже стоимости коммерческого кредита.

Такие субкредиты регулярно получают «Барки точик» и «Таджиктрансгаз», несмотря на их сложное финансовое положение.

По данным Минэнерго, общая задолженность таджикского энергохолдинга на начало второго полугодия этого года составляет свыше 15,1 млрд сомони (более $1,6 млрд.). А это около 25% ВВП страны.

«К сожалению, отчеты о квазифискальных рисках, подготовленные управлением мониторинга государственных предприятий Министерства финансов, не дают достаточной информации о погашении задолженности и не позволяют понять, была ли задолженность погашена государственным предприятием – бенефициаром или правительством. Если задолженность погашалась правительством, то это создает проблемы моральной угрозы», - заключают специалисты Всемирного банка.

В докладе также говорится о прямых бюджетных займах госпредприятиям, которые, по мнению экономистов Всемирного банка, «искажают фискальное пространство».

«Правительство практикует предоставление краткосрочных кредитов из государственного бюджета крупным государственным предприятиям под конкретные проекты по субсидированной процентной ставке (как правило, около 10%)», - отмечают авторы доклада.

Они подчеркивают, что в 2017 году общая задолженность по прямым кредитам госпредприятиям из бюджета составляла 75 млн сомони, что составляет 0,4% от общих государственных расходов.

Экономисты Всемирного банка в таких условиях считают необходимым ускорение реформирования госпредприятий, чтобы закрыть утечки денежных средств и предотвратить неэффективное использование государственных ресурсов.

«Дальнейшее совершенствование нормативной базы бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита на основе МСФО, может помочь улучшить качество финансовой отчетности государственных предприятий и, следовательно, общее управление предприятиями», - подчеркивается в докладе.

Также рекомендуется «ввести ключевые принципы нефинансового управления, включая управление системой оценки результатов, управление институциональными рисками и корпоративное управление».

Общая задолженность средних и крупных предприятий Таджикистана, по официальным статистическим данным, на начало второго квартала этого года составила 20,5 млрд сомони.

Удельный вес убыточных предприятий от общего их количества на начало второго квартала составил почти 32%.

Сравнительно большое количество убыточных предприятий зафиксировано в обрабатывающей промышленности, строительстве, транспорте, связи.

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