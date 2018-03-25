В Туркменистане начались парламентские выборы

25 марта 2018 06:44 (UTC+04:00)

Голосование на выборах Меджлиса (парламента) началось в 07:00 в Туркменистане, оно продлится до 19:00, сообщает РИА Новости.

На 125 мест в парламенте Туркменистана претендуют 284 кандидата, выдвинутых партиями и группами граждан. В Туркменистане действуют три партии – Демократическая партия, Аграрная партия и Партия промышленников и предпринимателей.

В стране зарегистрированы более 3,2 миллиона избирателей. Голосование пройдет на 2,6 тысячи избирательных участков, 39 из которых открыты при дипломатических представительствах и консульствах Туркменистана за рубежом.

Выборы проходят по одномандатным округам. Депутаты избираются на пять лет. Избранным считается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Итоги парламентских выборов будут подведены Центральной избирательной комиссией не позднее, чем на седьмой день после выборов.

В Туркменистане нет порога явки, поэтому при любой активности избирателей выборы будут признаны состоявшимися.

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