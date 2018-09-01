АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан готовится к председательству в СНГ в 2019 году, сообщает в субботу телеканал "Алтын Асыр".

Председательство перейдет от Таджикистана к Туркменистану в ходе очередного заседания Совета глав государств СНГ 28 сентября в Душанбе.

В связи с этим разработаны концепция председательства и план её реализации, подготовлены проекты соответствующих документов.

Сотрудничество в рамках СНГ - один из приоритетных векторов внешнеполитического курса страны и, приняв на себя председательство в этой структуре в 2019 году, Туркменистан намерен всецело содействовать укреплению и развитию традиционно дружественных межгосударственных связей, пишет в своем комментарии государственное информационное агентство "Туркмен довлет хабарлары".

В 2012 году Туркменистан уже председательствовал в СНГ и провел в связи с этим около тридцати мероприятий.

Напомним, что официальный Ашхабад в 2005 году, ссылаясь на статус постоянного нейтралитета Туркменистана, признанный и поддержанный ООН, принял решение о своем участии в структуре СНГ в качестве ассоциированного члена. В 1999 году Туркменистан вышел из Соглашения о безвизовом режиме со всеми странами СНГ.

Туркменистан на пространстве СНГ занимает вторую позицию по запасам природного газа после России. В настоящее время поставки осуществляются в Китай и в иранском направлении.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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