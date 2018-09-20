ОБСЕ провела в Ашхабаде региональный семинар в области борьбы с финансированием терроризма

20 сентября 2018 09:24 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - ОБСЕ провела в Ашхабаде региональный семинар в области борьбы с финансированием терроризма, говорится в сообщении этой международной организации.

В мероприятии, в котором приняли участие представители Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана были освещены международные стандарты и передовой опыт в области противодействия финансированию терроризма.

Участники обсудили дальнейшее укрепление международного и межведомственного сотрудничества между компетентными государственными органами, сказано в материале.

Эксперты представили опыт своих стран в сфере противодействия финансированию терроризма и финансированию иностранных боевиков-террористов, отметив важную роль разработки соответствующей законодательной базы и проведения национальной оценки рисков финансирования терроризма.

Участники поделились передовым опытом межведомственного взаимодействия в процессе выявления случаев финансирования терроризма и иностранных боевиков-террористов и подчеркнули значимость международного сотрудничества в выявлении трансграничных финансовых потоков.

"ОБСЕ призывает государства-участников к использованию скоординированного подхода к борьбе с терроризмом на всех уровнях, а также к содействию межведомственного и межгосударственного сотрудничества и взаимодействию с соответствующими международными и региональными организациями", - приводятся в информации слова главы центра ОБСЕ в Ашхабаде Натальи Дрозд.

Международный эксперт осветил схемы распределения финансирования терроризма и иностранных боевиков-террористов, а также передовой опыт в области выявления трансграничных финансовых потоков. Кроме того, в рамках семинара были затронуты аналитические методы выявления подозрительных операций и источников финансирования иностранных боевиков-террористов.

Во время практических занятий участники обсудили в группах примеры из практики, касающиеся расследования случаев финансирования терроризма усилиями финансовой и криминальной разведки.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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