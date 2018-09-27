Туркменистан отмечает День независимости

27 сентября 2018 11:59 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане в четверг празднуют 27-ю годовщину Дня независимости страны, этот день объявлен нерабочим.

"Новейшая история Отечества, все наши сегодняшние успехи и достижения начались с независимости. Именно поэтому мы с гордостью отмечаем этот день как национальный праздник, отражающий созидательный дух эпохи, вдохновляющий на достижение высоких целей", - говорится в приветствии президента страны Гурбангулы Бердымухамедова к соотечественникам.

По его словам, в этом году успешно реализованы такие крупные проекты, как международный морской порт города Туркменбаши, международный аэропорт Туркменабата, дан старт строительству афганского участка газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ), заложены основы линий электропередачи и оптико-волоконной системы связи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан (ТАП).

"Мы сдали в эксплуатацию железную дорогу Серхетабат–Тургунди (Туркменистан-Афганистан). Ввели в строй первую комбинированную парогазовую электростанцию, функционирующую на территории Марыйской государственной электростанции, новый крупный газохимический комплекс в городе Гарабогаз Балканского велаята (области), другие крупные объекты", - сказано в обращении.

Ранее сообщалось, что за 27 лет независимости объем основных инвестиций в экономику страны вырос более чем в 350 раз и достиг около 500 миллиардов манатов, или 185 миллиардов долларов США. Из них 68 процентов, или 124 миллиарда долларов США освоены в производственной сфере. На эти средства построено более 2600 объектов производственно-технического и культурно-бытового назначения. В итоге в стране создана многоукладная экономика, представленная такими направлениями, как электроэнергетика, нефтегазовая отрасль, машиностроение, металлургия, химическая индустрия, строительство, электронная промышленность, легкая и пищевая промышленность.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Лукашенко: Партнерство и взаимное уважение - основа белорусско-туркменского сотрудничества
Беларусь 09:19
В Туркменистане будут предоставлять АО и фермерам земельные участки в длительное пользование
Бизнес 26 сентября 20:20
Владимир Путин планирует встречи с главами Таджикистана и Кыргызстана на саммите СНГ
Таджикистан 26 сентября 16:58
Итальянская Eni объявила в Туркменистане тендер
Тендеры 26 сентября 13:01
Животноводческие госфермы в Туркменистане будут приватизированы
Бизнес 26 сентября 11:27
АБР повысил прогноз роста экономики Казахстана до 3,7% в 2018 году
Центральная Азия 26 сентября 11:23
Лента новостей
Лукашенко направился с рабочим визитом в Таджикистан
Беларусь 13:47
Международный банк Азербайджана объявил победителей стимулирующей лотереи для владельцев карт VISA
Бизнес 13:46
Казахстан поддерживает принципы ВТО
Казахстан 13:45
Новый этап в качестве обучения и стимулировании научной деятельности в UNEC (ФОТО)
Общество 13:37
В Баку продолжаются работы по обновлению дорожной разметки
Общество 13:33
Грандиозный проект от Run Health – «Будущее здравоохранения и медицины в Азербайджане» (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 13:33
Госагентство: Российский рынок остается самым приоритетным рынком туриндустрии в Азербайджане
Туризм 13:30
Казахстан планирует значительно увеличить экспорт газа в Китай
Казахстан 13:24
Россия выступает за ускорение соединения железных дорог Азербайджана и Ирана
Бизнес 13:20