Туркменистан отмечает День независимости

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане в четверг празднуют 27-ю годовщину Дня независимости страны, этот день объявлен нерабочим.

"Новейшая история Отечества, все наши сегодняшние успехи и достижения начались с независимости. Именно поэтому мы с гордостью отмечаем этот день как национальный праздник, отражающий созидательный дух эпохи, вдохновляющий на достижение высоких целей", - говорится в приветствии президента страны Гурбангулы Бердымухамедова к соотечественникам.

По его словам, в этом году успешно реализованы такие крупные проекты, как международный морской порт города Туркменбаши, международный аэропорт Туркменабата, дан старт строительству афганского участка газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ), заложены основы линий электропередачи и оптико-волоконной системы связи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан (ТАП).

"Мы сдали в эксплуатацию железную дорогу Серхетабат–Тургунди (Туркменистан-Афганистан). Ввели в строй первую комбинированную парогазовую электростанцию, функционирующую на территории Марыйской государственной электростанции, новый крупный газохимический комплекс в городе Гарабогаз Балканского велаята (области), другие крупные объекты", - сказано в обращении.

Ранее сообщалось, что за 27 лет независимости объем основных инвестиций в экономику страны вырос более чем в 350 раз и достиг около 500 миллиардов манатов, или 185 миллиардов долларов США. Из них 68 процентов, или 124 миллиарда долларов США освоены в производственной сфере. На эти средства построено более 2600 объектов производственно-технического и культурно-бытового назначения. В итоге в стране создана многоукладная экономика, представленная такими направлениями, как электроэнергетика, нефтегазовая отрасль, машиностроение, металлургия, химическая индустрия, строительство, электронная промышленность, легкая и пищевая промышленность.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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