Прикаспийский регион может превратиться в один из стратегических энергетических узлов международного значения - президент Туркменистана

30 сентября 2018 16:09 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Прикаспийский регион может превратиться в один из стратегических транспортно-транзитных и энергетических узлов международного значения, сказал в своей речи в Нью-Йорке на 73 сессии Генассамблеи ООН президент Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает в воскресенье государственное информационное агентство Туркмен довлет хабарлары (ТДХ).

Подписание 12 августа нынешнего года главами прикаспийских государств Конвенции о правовом статусе Каспийского моря (в Астане) открывает перспективу превращения прикаспийского региона в один из стратегических транспортно-транзитных и энергетических узлов международного значения, место широкой инвестиционной, торговой, экономической деятельности и кооперации, приводятся в информации слова туркменского главы.

Туркменистан готов предметно обсуждать со всеми заинтересованными сторонами аспекты реализации в этих сферах проектов, которые являются экономически обоснованными, выгодными для потенциальных участников, способны существенно повлиять на упрочение континентальной безопасности и имеют долгосрочный характер, - сказал президент Туркменистана.

Ранее ТДХ отмечал, что подписание Каспийской конвенции - исторический шаг к мировой энергобезопасности. К примеру, согласно документу есть возможнаость прокладки подводных кабелей и трубопроводов по дну Каспийского моря "при условии соответствия их проектов экологическим требованиям и стандартам, закрепленным в международных договорах, участниками которых они являются".

В тексте документа также сказано, что определять маршрут их прокладки будут лишь те страны, через сектор дна которых они будут проведены.

По мнению ряда экспертов, это означает, что Транскаспийский газопровод – подводный газопровод, который мог бы соединить туркменский газ с Азербайджаном и оттуда с рынками Западной Европы – больше не может быть ветирован.

Напомним, что соответствующие переговоры ведутся с 2011 году между заинтересованными сторонами - ЕС, Азербайджаном и Туркменистаном. В частности, продвигается проект прокладки Транскаспийского газопровода к берегам Азербайджана, откуда туркменское сырье может быть доставлено в Турцию и далее в Европу.

Транскаспийский проект может быть реализован в рамках лоббируемого ЕС проекта Южного газового коридора. В этом направлении могут быть полезными проекты Трансанатолийского газопровода (TANAP - в котором задействованы Турция и Азербайджан) или AGRI (Azerbaijan-Georgia-Romania Interconnector).

В мае 2015 года была подписана Ашхабадская декларация по энергетике, подписанная министрами энергетики Азербайджана, Турции, Туркменистана и вице-президентом Европейской Комиссии по энергетическим вопросам Марошем Шефчовичем. Позднее, к переговорному процессу была подключена Грузия.

Туркменистаном тогда же было заявлено о готовности снабжать Европу в ежегодном объеме до 40 миллиардов кубометров газа, из которых 10 миллиардов может в перспективе обеспечить работающая в туркменском секторе Каспия Petronas. Остальной объем может быть обеспечен за счет газопровода Восток-Запад, который берет начало от крупнейшего туркменского месторождения Галкыныш и финиширует у берегов Каспия.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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