Глава МИД Ирана планирует посетить Туркменистан

АШХАБАД /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф планирует посетить Туркменистан, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Детали предстоящего визита обсуждались в МИД Туркменистана в ходе встречи с послом Ирана Сейедом Мохаммедом Ахмади. Стороны отметили высокий уровень туркмено-иранских связей, претворяемых в жизнь под мудрым руководством президентов двух братских стран, сказано в информации.

Было также отмечено всестороннее развитие сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Отметим, что Туркменистан и Иран граничат на Каспии и имеют протяженную сухопутную границу. За последние годы реализован ряд крупных совместных экономических проектов. Помимо пограничных газопроводов, построена пограничная плотина "Достлук" (Дружба) и реализован железнодорожный проект "Север-Юг" с участием Казахстана.

По состоянию на первое февраля 2018 года в Туркменистане при участии иранских компаний зарегистрировано 89 инвестиционных проектов, общая стоимость которых равна 1310,95 миллиона долларов США, 0,8 миллиона евро и 0,81 миллиона туркменских манатов. Согласно данным министерства финансов и экономики Туркменистана, в стране зафиксировано 142 предприятия различной формы собственности с участием иранского капитала, включая товарищества с ограниченной ответственностью, дочерние предприятия, представительства, филиалы. Иран является третьим по значимости внешнеторговым партнёром Туркменистана.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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