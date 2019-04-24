В Туркменистане получил аккредитацию посол Омана

АШХАБАД /Trend/ - Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от посла Султаната Оман (с резиденцией в столице Турции, Анкаре) Касима Мохамада Салим Аль-Салхи, сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство.

Полпред подчеркнул заинтересованность своей страны в активизации взаимодействия с Туркменистаном, в том числе в установлении торговых, деловых и культурных контактов, сказано в информации.

Состоялась также встреча в МИД Туркменистана. Стороны выразили приверженность развитию политического диалога, активизации экономического взаимодействия между двумя странами, сказано в информации туркменского внешнеполитического ведомства. Напомним, что в апреле 2011 года в Ашхабаде было подписано Соглашение о создании международного транспортного и транзитного коридора между Ираном, Катаром, Оманом, Туркменистаном и Узбекистаном, которое нацелено на создание стабильного сообщения между странами Центральной Азии и портами Персидского и Оманского заливов.

В рамках этого проекта продолжаются обсуждения перспектив сотрудничества в области таможенной деятельности, транспортных перевозок автомобильным, железнодорожным и морским транспортом и совместных инвестиций. Туркменистан оптимизирует свое взаимодействие с арабским Востоком. Согласно реализации национальной программы развития гражданской авиации национальный авиаперевозчик планирует открыть воздушные сообщения из Ашхабада в Эль-Кувейт (Кувейт), Маскат (Оман), Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Каир (Египет).

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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