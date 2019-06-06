Возрастает геостратегическая роль Туркменистана в Евразии как важного перекрёстка транзитно-транспортных коридоров - президент

АШХАБАД /Trend/ - Сегодня возрастает геостратегическая роль Туркменистана на Евразийском континенте в качестве важного перекрёстка транзитно-транспортных коридоров, сообщает Trend в четверг со ссылкой на туркменский телеканал "Алтын Асыр", который в свою очередь цитирует президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Следует придавать особое значение соблюдению порядка перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу нашей страны, подчеркнул глава государства на заседании Государственного совета безопасности страны, распорядившись держать под постоянным контролем проведение соответствующих процедур согласно требованиям международных стандартов, сказано в информации.

В репортаже сказано, что председатель Государственной таможенной службы Атадурды Османов представил отчет об оснащении подведомственных учреждений современными техническими средствами, позволяющими осуществлять строгий контроль грузов, проходящих через государственную границу. В этом контексте отмечалось, что в рамках совершенствования работы службы наращиваются объёмы услуг, оказываемых по цифровой системе, особое значение придаётся повышению эффективности сотрудничества в данном направлении с авторитетными международными организациями.

Отметим, что Туркменистан на суше граничит с Казахстаном, Ираном, Узбекистаном, Афганистаном, на море - с Азербайджаном, Россией, Казахстаном и Ираном. Официальный Ашхабад считает приоритетным направлением своей политики развитие масштабных транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад, увеличение возможностей коммуникационной сети Центральная Азия - Персидский залив и развитие транспортного сообщения в Каспийско-Черноморском регионе.

Эти проекты касаются расширения транспортно-коммуникационного сообщения между странами Центральной Азии с дальнейшим выходом на рынки Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего и Среднего Востока. В частности, морские грузоперевозки на Каспии приобретают все большее значение во внешнеэкономических связях Туркменистана, растут объемы грузов, обрабатываемых на причалах гавани, через которую в страну доставляется промышленное и сельхозоборудование, автотехника, металлоизделия, лесоматериалы, минеральные удобрения, за рубеж отправляются полипропилен, кокс и другие нефтепродукты, продукция химической и стройиндустрии.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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