Китай нацелен на развитие двусторонних отношений с Туркменистаном

27 сентября 2019 09:52 (UTC+04:00)

АШХАБАД / Trend/ - Председатель Китая Си Цзиньпин в письме к президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову обращает внимание на то, что уделяет большое внимание развитию двусторонних отношений, сообщает Trend со ссылкой на обнародованное послание.

Письмо адресовано по случаю национального праздника Туркменистана – Дня независимости (27 сентября). "Я готов совместно с вами прилагать усилия для вывода китайско-туркменского стратегического партнёрства на новую ступень на благо наших стран и народов",- сказано в письме. Отметим, что Китай стал ключевым покупателем туркменского газа и рассчитывает довести ежегодные закупки до 65 миллиардов кубометров газа.

Китай также активно сотрудничает с Туркменистаном в области поставок оборудования и услуг для транспорта и связи. Ашхабад и Пекин договорились предпринять меры по стимулированию и защите взаимных инвестиций, оказать поддержку коммерческим предприятиям для осуществления деятельности на территории своих стран.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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