Назначен глава коневодческого объединения Туркменистана

5 октября 2019 16:14 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Генеральным директором государственного объединения «Türkmen atlary» (Туркменские кони) назначен Ахмед Бердиев, сообщает Trend со ссылкой на постановление президента Туркменистана.

Отметим, что конный спорт среди туркмен пользуется особой популярностью и имеет древние традиции. В Ашхабаде учреждена международная ассоциация ахалтекинского коневодства. По всей стране действуют конноспортивные комплексы, ежегодно отмечается Праздник туркменского скакуна.

В марте 2017 года сообщалось, что Туркменистан планирует подать заявку в ЮНЕСКО на включение ахалтекинских коней в список Всемирного наследия.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Туркменистан обсудил с ООН положения Конвенции по правам человека
Туркменистан 15:40
Туркменские железные дороги объявили тендер
Тендеры 11:50
В Туркменистане назначен вице-премьер по промышленности и коммуникациям
Туркменистан 09:20
ВВП Туркменистана с начала года значительно вырос
Бизнес 09:09
Туркменгосстандарт закупит дефектоскоп
Тендеры 09:04
Избран глава агентства Туркменсвязи
Туркменистан 09:04
Лента новостей
Карабахская школа мугама. 130-летие Сеида Шушинского отмечено в Горадизе (ФОТО)
Культура 16:48
В Азербайджане изменились правила регистрации обращений в службу 102 МВД
Общество 16:45
Российская нефтяная компания готовит совместные проекты с Узбекистаном
Энергетика 16:14
Япония заинтересована в импорте плодоовощной продукции Узбекистана
Бизнес 16:03
Азербайджанская группа FM JAZZ BAND выступит на Международном фестивале "Дельта-джаз"
Культура 15:55
Туркменистан обсудил с ООН положения Конвенции по правам человека
Туркменистан 15:40
Биржевые цены на сниженный газ в Узбекистане снижаются
Бизнес 15:38
Али Ахмедов: Провокационное заявление Пашиняна в пух и прах разнесено жестким и решительным заявлением Президента Ильхама Алиева
Политика 15:24
В Гяндже впервые пройдет День детской моды Kids Fashion 2019 (ВИДЕО)
Стиль 15:19