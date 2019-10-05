Назначен глава коневодческого объединения Туркменистана

АШХАБАД /Trend/ - Генеральным директором государственного объединения «Türkmen atlary» (Туркменские кони) назначен Ахмед Бердиев, сообщает Trend со ссылкой на постановление президента Туркменистана.

Отметим, что конный спорт среди туркмен пользуется особой популярностью и имеет древние традиции. В Ашхабаде учреждена международная ассоциация ахалтекинского коневодства. По всей стране действуют конноспортивные комплексы, ежегодно отмечается Праздник туркменского скакуна.

В марте 2017 года сообщалось, что Туркменистан планирует подать заявку в ЮНЕСКО на включение ахалтекинских коней в список Всемирного наследия.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.