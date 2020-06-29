В адрес президента Туркменистана поступают поздравления с днём рождения

Туркменистан 29 июня 2020 09:54 (UTC+04:00)
В адрес президента Туркменистана поступают поздравления с днём рождения

По случаю дня рождения в адрес Президента Гурбангулы Бердымухамедова поступают поздравительные послания. Добрые пожелания туркменскому лидеру, отмечающему 63-летие, адресуют главы государств.

«Вы по праву пользуетесь большим уважением среди соотечественников и за рубежом как опытный и дальновидный государственный деятель, настоящий лидер своей страны. В России высоко ценят Ваши усилия, направленные на укрепление стратегического партнёрства между нашими государствами.

Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и плодотворной совместной работы. От души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности», - говорится в поздравительном послании президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Примите мои сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения. В последние годы китайско-туркменские отношения сохраняют тенденцию здорового и стабильного развития. В борьбе с эпидемией, вызванной коронавирусом нового типа COVID-19, наши страны поддерживают друг друга, своевременно делятся опытом и совместно реагируют на вызов, что полностью демонстрирует высокий уровень двустороннего стратегического партнёрства.

Я уделяю большое внимание развитию китайско-туркменских отношений, готов с Вами прилагать совместные усилия для продвижения конструктивных инициатив «Один пояс, один путь» и «Возрождение Великого Шёлкового пути» на благо обеих стран и наших народов. Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия», - адресует теплые слова председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

«Мы хорошо знаем и уважаем Вас, как выдающегося государственного деятеля и политика мирового масштаба, посвятившего всю свою жизнь всестороннему развитию независимого и неповторимого Туркменистана, повышению благосостояния братского туркменского народа, укреплению авторитета страны на международной арене.

Весомые достижения Туркменистана во всех сферах тесно связаны с Вашей мудрой и эффективной политикой, которая отвечает коренным интересам туркменского народа и в полной мере отражает его благородные устремления.

Мы особенно выделяем Ваш неоценимый вклад в укрепление дружественных и добрососедских отношений и дальнейшее расширение многоплановых и долгосрочных связей между Узбекистаном и Туркменистаном.

Хотел бы отдельно подчеркнуть, что я всегда с удовлетворением вспоминаю наши искренние беседы, плодотворные и результативные переговоры, служащие всестороннему развитию и углублению нашего стратегического партнёрства.

Уверен, что тесные дружественные отношения между нашими странами в духе взаимного доверия, искреннего уважения и обоюдной поддержки будут и впредь развиваться благодаря новым перспективным инициативам и масштабным практическим проектам во благо наших народов.

Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, дорогой брат, ещё раз сердечно поздравляю Вас с этой незабываемой и радостной датой в Вашей жизни - Вашим благословенным возрастом.

Прошу Всевышнего Аллаха о ниспослании Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья, неиссякаемых сил и энергии, больших успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а дружескому народу Туркменистана - мира и процветания», - адресует поздравление президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

«Беззаветное служение Родине и большой опыт государственного управления стали основой искреннего уважения к Вам не только среди соотечественников, но и далеко за пределами Вашей страны.

Высоко ценю Ваш личный вклад в укрепление братских отношений между Казахстаном и Туркменистаном. Убеждён, что наша совместная работа будет и впредь способствовать развитию казахско-туркменского стратегического партнёрства, основанного на крепких узах многовековой дружбы и добрососедства.

В этот знаменательный день желаю Вам, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, новых успехов и достижений в Вашей ответственной деятельности на благо процветания братского народа Туркменистана», - говорится в послании Президента Республики Казахстан Касыма-Жомарта Токаева.

«Мы заинтересованы в дальнейшем расширении и углублении таджикско-туркменского взаимовыгодного партнёрства по всем направлениям. Убеждён, что совместными усилиями отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами будут крепнуть и охватывать всё новые и новые сферы», - говорится в послании президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона.

«Уверен, что благодаря Вашей мудрости и богатому профессиональному опыту старания, направленные на дальнейшее социально-экономическое развитие Туркменистана, будут успешно реализованы.

Убеждён, что взаимовыгодное двустороннее сотрудничество и стратегическое партнёрство между Кыргызстаном и Туркменистаном будет и активно развиваться в духе дружбы.

Пользуясь возможностью, выражаю Вам, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, пожелания крепкого здоровья, благополучия и успехов в ответственной государственной работе, а братскому народу Туркменистана – мира и процветания», - отмечает Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков.

«Нас очень радуют сегодняшние достижения братского Туркменистана под Вашим мудрым руководством. С самыми приятными впечатлениями вспоминаю Ваш визит в нашу страну в марте текущего года, нашу встречу и обмен мнениями, состоявшиеся в атмосфере искренности и взаимопонимания. Нынешний уровень дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Туркменистаном вызывает удовлетворение.

Наряду с этим, Ваше участие на Саммитах Совета сотрудничества тюркоязычных государств и Контактной группы стран-членов Движения неприсоединения, посвящённых пандемии коронавируса и прошедших в формате видеоконференций, является ярким примером высокого уровня развития двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Верю, что совместными усилиями наши межгосударственные отношения будут и впредь успешно развиваться во всех сферах», - подчёркивает в своем послании Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

«Высоко ценю Ваш вклад в развитие дружественных отношений, которые содействуют эффективному сотрудничеству между Украиной и Туркменистаном ради процветания обеих стран.

Глубоко убеждён, что наши совместные усилия, направленные на реализацию потенциала украино-туркменского взаимодействия, станут мощным импульсом для дальнейшего углубления плодотворного сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Пользуясь случаем, приглашаю Вас осуществить официальный визит в Украину в удобное для Вас время.

Желаю Вам, уважаемый президент, крепкого здоровья и всевозможных успехов в Вашей высокой государственной миссии, а дружественному туркменскому народу - мира и благополучия», - говорится в послании президента Украины Владимира Зеленского.

«Богатый опыт государственного управления и талант руководителя принесли Вам заслуженный авторитет и уважение в Туркменистане и далеко за его пределами.

Убеждён, что активизация двустороннего диалога отвечает интересам наших государств и будет способствовать дальнейшему углублению многопланового взаимодействия на основе прочных традиций дружбы и доверия между белорусским и туркменским народами», - подчёркивает президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

«Ваша плодотворная деятельность на посту главы государства и богатый политический опыт снискали Вам заслуженный авторитет в Туркменистане и за его пределами.

С чувством глубокой признательности отмечаю Ваш весомый вклад в развитие отношений между Республикой Молдова и Туркменистаном, установление высокого уровня двустороннего сотрудничества. Придаю большое значение дальнейшей активизации плодотворного взаимодействия в различных областях в интересах наших стран и народов», - говорится в поздравлении президента Республики Молдова Игоря Додона.

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