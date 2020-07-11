Европейское бюро ВОЗ и Туркменистан обсудили меры по борьбе с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) и Туркменистан обговорили меры по борьбе с коронавирусом.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана, обсуждения прошли 10 июля 2020 года, в ходе встречи министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с экспертами ЕРБ ВОЗ, находящимися в Туркменистане с рабочим визитом.

Согласно сообщению МИД, туркменская сторона подчеркнула, что страна придерживается рекомендаций ВОЗ.

Было отмечено, что в настоящее время в стране реализуется программа по обеспечению готовности к противодействию и реагированию на инфекционные заболевания. Также в Туркменистане утверждён план социально-экономических мероприятий по противодействию распространению пандемии коронавируса.

Сообщается, что министр подчеркнул, что в настоящее время Туркменистан, совместно с учреждениями системы ООН, приступает к разработке третьего национального плана, охватывающего гуманитарную составляющую предпринимаемых страной мер по борьбе с инфекцией COVID-19.

В ходе беседы было отмечено, что предложение Туркменистана о создании международного совета учёных-медиков и присоединение страны к «Платформе доступа к технологиям против COVID-19» (C-TAP) весьма значимы.

Отмечается, что глава странового офиса ВОЗ Паулина Карвовска выразила благодарность правительству Туркменистана со стороны руководства ВОЗ за слаженную организацию визита миссии ЕРБ ВОЗ в Туркменистан и всестороннюю поддержку.

Напомним, что миссия ВОЗ прибыла в Туркменистан 6 июля 2020 года.

Отметим, что на сегодняшний день в Туркменистане нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом.

Вспышка заболевания COVİD-19 началась в китайском городе Ухань, который является международным транспортным узлом, в конце декабря 2019 года.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила COVID-19 пандемией.

(Автор: Джейла Алиева.)

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