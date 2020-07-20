БАКУ /Trend/ - Туркменистан будет участвовать в Каспийском медиа-форуме, где будет обсуждено партнерство прикаспийских государств, сообщает Trend со ссылкой на информационное агентство Arzuw NEWS.

Отмечается, что на встрече будет обсуждено развитие туристических направлений на основе этно-брендов Прикаспийских государств.

Сообщается, что помимо этого, состоится Каспийская школа волонтёрства, при поддержке Фонда президентских грантов, а также будут проведены экологические тренинги.

Согласно источнику, встреча пройдет в Астраханской области России, и в ней будут участвовать журналисты из России, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана.

Так, это шестой по счету Каспийский медиа-форум, проходящий в Астрахани.

Пятый Каспийский медиафорум также состоялся в Астрахани в прошлом году. В нем участвовали журналисты, учёные, дипломаты, депутаты и эксперты из пяти прикаспийских государств и Узбекистана.

В ходе прошлогоднего медиафорума было отмечено, что в 2021 году в Астрахани должен пройти второй Каспийский экономический форум.

Отметим, что ранее - 2 июля, представители Туркменистана и Астраханской области рассмотрели возможности расширения сотрудничества в области торговли и биржевой деятельности, в частности, был выражен интерес к поставкам продукции, производимой в Туркменистане.

Помимо этого, на той же встрече, была обсуждена возможность организации поставок в Астраханскую область текстильных товаров, пряжи и хлопчатобумажных изделий туркменского производства.

(Автор: Джейла Алиева.)

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