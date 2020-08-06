В Туркменистане введены дополнительные меры при использовании авиарейсов

В Туркменистане продолжается принятие мер в целях предотвращения завоза и распространения возбудителей острой пневмонии, передает Trend со ссылкой на Turkmenportal.

В соответствии с данными мерами граждане Туркменистана, иностранные граждане и лица без гражданства при использовании авиарейсов обязаны предъявлять справку об отсутствии COVID-19.

Лица, у которых справки не имеется, к вылету допущены не будут.