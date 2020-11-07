В 2020 году в Туркменистане будут посажены 25 миллионов саженцев деревьев, в честь 25-летия нейтралитета страны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В 2020 году по всей территории Туркменистане будут посажены 25 миллионов саженцев лиственных, плодовых деревьев и винограда. Это количество знаменует собой 25-летие постоянного нейтралитета страны, передает Trend.

Часть деревьев были посажены во время всенародной озеленительной акции, состоявшейся 7 ноября при участии Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. В нем также участвовали Члены правительства, руководители и представители министерств и отраслевых ведомств, в том числе многочисленные жители страны. Сегодня на всенародном девере каждый житель Туркменистана посадил 30 саженцев.

Согласно Постановлению Президента Туркменистана от 31 января текущего года «О посадке деревьев в Туркменистане в 2020 году» в течении 2020 года в Туркменистане будет высажено 25 миллионов саженцев лиственных, хвойных, плодовых деревьев и винограда. Данная акция в свою очередь предусматривает реализацию в стране общенациональной озеленительной программы, прежде всего, с точки зрения экологического благополучия страны и приурочена знаменательной дате, 25-летию нейтралитета страны.

Важно отметить, что одним из ключевых направлений внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана является сотрудничество с ООН и другими авторитетными организациями в сфере всесторонней популяризации зеленой дипломатии. Сегодня Туркменистан активно сотрудничает с Программой развития и Программой по окружающей среде ООН, Всемирным экологическим фондом, Международным фондом спасения Арала (МФСА), Региональным экологическим центром Центральной Азии и многими другими международными и региональными структурами.

Как известно, политика Туркменистана в области экологической дипломатии направлена на обеспечение приоритета охраны жизни и здоровья человека, сохранения и восстановления окружающей среды, сочетания экологических, экономических и социальных интересов общества в целях обеспечения устойчивого развития и благоприятной среды для полноценной жизнедеятельности.

Туркменистан при учете всей серьезности экологических проблем, требующих вовлечения все большего количества факторов, присоединившись к десяткам конвенций ООН, ответственно подходит к решению стоящих перед мировым сообществом задач устойчивого развития. Страна также выдвинула ряд предложений по устойчивому развитию, бережному использованию водно-энергетических ресурсов и обеспечению продовольственной безопасности, сокращению рисков природных катаклизмов, в ходе сессий Генеральной Ассамблеи ООН, конференций высокого уровня.

В данном контексте, следует подчеркнуть, что Туркменистан призывает мировое сообщество обратить самое пристальное внимание на экологическую катастрофу Аральского моря. Воздушные массы, формирующиеся в зоне экологического бедствия, вызванного высыханием Арала, оказывают крайне негативное воздействие на природу, климат, общей жизнедеятельности людей, проживающих в Приаралье и далеко за его пределами.

В ходе председательства в МФСА по инициативе Туркменистана 12 апреля 2018 года и 28 мая 2019 года приняты резолюции Генеральной Ассамблеи «О сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций и Международным фондом спасения Арала (МФСА)».

В этом аспекте, необходимо подчеркнуть, что Туркменистан в ходе текущей 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Туркменистан продолжит реализацию инициативы, выдвинутой Президентом Туркменистана на Саммите по устойчивому развитию «Рио+20», о создании Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря и страна также намерена представить на рассмотрение в рамках очередной сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в мае 2021 года первоначальный проект концепции и структуры будущей Специальной программы.

Сохранение биоразнообразия и экологического баланса на Каспийском море также является одним из приоритетных задач регионального и международного экологического взаимодействия Туркменистана. Сегодня страной разработана Концепция новой Каспийской экологической программы, проект которой будет рассмотрена в ближайшее время в ходе очередной встречи сторон Рамочной Конвенции по защите морской среды Каспийского моря.