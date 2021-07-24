В Туркменистане установили размер таможенных пошлин на экспорт бумажных отходов

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе очередного заседания Кабинета Министров подписал Постановление, касающееся установления размеров таможенных пошлин на экспорт бумажных отходов и готовой печатной продукции, который вступает в силу с 1 августа 2021 года. Данное Постановление было принято в целях стимулирования отечественных товаропроизводителей, повышения обеспеченности сырьем производственных предприятий, а также регулирования торгового оборота страны, передает Trend со ссылкой на Бизнес Туркменистан.

Подписав Постановление, глава государства поручил Министерству финансов и экономики, Государственной таможенной службе совместно с Министерством юстиции в месячный срок подготовить и представить предложения о внесении в законодательство Туркменистана изменений и дополнений, вытекающих из данного Постановления.

Членами Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) строятся и вводятся в эксплуатацию предприятия по выпуску бумажных изделий, где производится тара для упаковки продовольственной и промышленной продукции, а также товары народного потребления. Большинство таких предприятий специализируется на переработке вторичного сырья, производственная мощность которых – свыше 22 тысяч тонн бумажных отходов в год.