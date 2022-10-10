В Туркменистане заблокировали треть существующих IP-адресов

В Туркменистане в очередной раз ужесточилась блокировка интернета. Как отмечают источники, на сегодня в стране заблокированы, по самым скромным оценкам, 1,2 миллиарда IP-адресов — треть от всех существующих в мире, передает Trend со ссылкой на Turkmen news.

В начале осени блокировки стали не столь жесткими, но на прошлой неделе, 3-9 октября, ситуация вновь усугубилась. Заблокировано множество подсетей по 65000 IP-адресов. Интернет «схлопывается». В прошлых публикациях мы указывали число в пределах сотен миллионов IP-адресов, а теперь сообщается, что заблокировано как минимум 1,2 миллиарда.

Технически существует 4,3 миллиарда 32-битных IP-адресов, из которых только 3,7 миллиарда могут использоваться как адреса в интернете. Соответственно, в настоящее время в Туркменистане заблокирована треть от всех адресов. Это можно назвать полноценным нарушением связности с внешним миром.

В сентябре в распоряжении turkmen.news оказалась Государственная программа по обеспечению кибербезопасности Туркменистана на 2022-2025 годы, помеченная грифом «для служебного пользования». Она предусматривает, в частности, создание автономной Национальной цифровой сети. То есть власти Туркменистана официально выразили намерение сделать туркменский сектор интернета (весьма слабо развитый) изолированным от всего мира.

В последний год из-за массированных блокировок в стране фактически перестали работать сервисы VPN. При обнаружении одного VPN спецслужбы закрывают сразу всю сеть, в которой он находится. Это можно сравнить с блокировкой всех номеров телефонов, начинающихся на те же несколько цифр, что и номер «нарушителя».

Если в прошлые годы блокировке подвергались сайты, на которых теоретически можно было найти негативную информацию о туркменском режиме, то теперь пользователи регулярно жалуются, что не могут зайти на сайты, не имеющие к критике Туркменистана никакого отношения. В частности, в стране перестали работать все популярные мессенджеры, граждане вынуждены возвращаться к ICQ, которая давно сдала свои позиции во всем мире.