Туркменистан обнародовал число пользователей интернет-банкинга в стране

БАКУ /Trend/ - На начало января 2023 года количество зарегистрированных пользователей услуги "интернет-банк" в Туркменистане составило 932 730, передает Trend в четверг со ссылкой на Центробанк Туркменистана.

По данным регулятора, наибольшее число зарегистрированных пользователей услуги проживает в Марыйском (215 033 пользователей) и Лебапском (210 349 пользователей) регионах, а также в городе Ашхабад (190 029 пользователей).

Наибольшее число пользователей в отчетный период насчитывается у "Дайханбанка" - 346 737 зарегистрированных пользователей. Далее по этому показателю следуют банки "Туркменистан" (294 448) и "Туркменбаши" (166 178).

Отметим, что приложение "интернет-банк" служит для безналичного пополнения счета городских и сотовых телефонов, IP-телевидения и интернета, а также выплаты кредитов, покупки билетов на проезд в железнодорожном транспорте и междугородними автобусами.

Финансовый сектор Туркменистана постоянно расширяется. В частности, внедряются мобильные приложения для оплаты различных услуг и товаров, увеличивается число транзакций, предлагаются способы оплаты через банковские платежные терминалы.