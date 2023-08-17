Национальный морской флот Туркменистана предлагает новые услуги для иностранных судов

Туркменский морской флот предлагает возможность заправки дизельным топливом иностранных судов, пришвартованных в Международном морском порту Туркменбаши, сообщает Trend.

Эта услуга доступна как на причалах порта Туркменбаши, так и на 78-м рейдовом участке, что позволяет существенно сократить временные затраты во время путешествия и дает возможность судам после дозаправки немедленно продолжить свой маршрут.

Бункеровку осуществляет специализированное судно с названием «Серпай». В дополнение к топливу, данное судно может обеспечить иностранные суда питьевой водой и продовольствием.

Официальный сайт морского флота Туркменистана подчеркивает, что становясь клиентами данной услуги, судовладельцы и операторы могут быть уверены в высоком качестве предоставляемых услуг и оперативном обслуживании. Туркменский морской флот, находясь в статусе «Национального перевозчика Туркменистана», гарантирует надежность и безопасность всего процесса.