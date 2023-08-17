Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Туркменистан

Национальный морской флот Туркменистана предлагает новые услуги для иностранных судов

Туркменистан Материалы 17 августа 2023 15:55 (UTC +04:00)
Национальный морской флот Туркменистана предлагает новые услуги для иностранных судов

Читайте Trend в

Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
Все материалы

Туркменский морской флот предлагает возможность заправки дизельным топливом иностранных судов, пришвартованных в Международном морском порту Туркменбаши, сообщает Trend.

Эта услуга доступна как на причалах порта Туркменбаши, так и на 78-м рейдовом участке, что позволяет существенно сократить временные затраты во время путешествия и дает возможность судам после дозаправки немедленно продолжить свой маршрут.

Бункеровку осуществляет специализированное судно с названием «Серпай». В дополнение к топливу, данное судно может обеспечить иностранные суда питьевой водой и продовольствием.

Официальный сайт морского флота Туркменистана подчеркивает, что становясь клиентами данной услуги, судовладельцы и операторы могут быть уверены в высоком качестве предоставляемых услуг и оперативном обслуживании. Туркменский морской флот, находясь в статусе «Национального перевозчика Туркменистана», гарантирует надежность и безопасность всего процесса.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости