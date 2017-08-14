Президент Узбекистана выразил соболезнования главам КНР и Египта

14 августа 2017 06:23 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистан Шавкат Мирзияев выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, в связи с дорожно-транспортным происшествием с участием пассажирского автобуса в провинции Шэньси, приведшем к многочисленным человеческим жертвам и большому числу пострадавших, сообщила пресс-служба президента.

Президент Узбекистан в послании попросил также передать «слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

Президент Узбекистана также выразил глубокие соболезнования и чувства сопереживания
президенту Египта Абдулфаттоху Ас-Сиси в связи с катастрофой на железнодорожной линии между Каиром и Александрией.

В послании Мирзияев отметил, что с чувством скорби воспринял весть о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате катастрофы.

(Автор: Демир Азизов)

Azernews Newspaper
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