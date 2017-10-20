В Госдуму РФ внесен законопроект о трудоустройстве граждан Узбекистана в России

ТАШКЕНТ /Trend/ - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении в Госдуму законопроекта о ратификации соглашения между Москвой и Ташкентом, направленного на обеспечение адресного трудоустройства граждан Узбекистана в РФ.

Как сообщает министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана, соответствующий документ размещен на сайте российского правительства.

«Соглашение подписано 5 апреля 2017 года в Москве. Соглашение направлено на обеспечение адресного трудоустройства граждан Узбекистана в России и предусматривает их доиммиграционную подготовку для последующего трудоустройства», - говорится в пояснительной справке к документу.

Предполагается, что соглашение будет способствовать развитию двустороннего сотрудничества в области трудовой миграции, предотвращению незаконного привлечения иностранных работников к трудовой деятельности.

(Автор: Диана Алиева. Редактор: Ирина Парфёнова)