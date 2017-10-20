В Госдуму РФ внесен законопроект о трудоустройстве граждан Узбекистана в России

20 октября 2017 15:50 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении в Госдуму законопроекта о ратификации соглашения между Москвой и Ташкентом, направленного на обеспечение адресного трудоустройства граждан Узбекистана в РФ.

Как сообщает министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана, соответствующий документ размещен на сайте российского правительства.

«Соглашение подписано 5 апреля 2017 года в Москве. Соглашение направлено на обеспечение адресного трудоустройства граждан Узбекистана в России и предусматривает их доиммиграционную подготовку для последующего трудоустройства», - говорится в пояснительной справке к документу.

Предполагается, что соглашение будет способствовать развитию двустороннего сотрудничества в области трудовой миграции, предотвращению незаконного привлечения иностранных работников к трудовой деятельности.

(Автор: Диана Алиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Ташкенте открыта выставка азербайджанских ковров
Узбекистан 16:00
В Ташкенте прошел узбекско-казахстанский бизнес-форум
Бизнес 15:58
Москва и Вашингтон продолжают диалог по стратегической стабильности, Ирану и КНДР
США 15:05
Поступило сообщение об угрозе взрыва в посольстве Японии в Москве
В мире 13:08
Госдума России ратифицировала соглашение с Беларусью о техобеспечении региональной группировки войск
Беларусь 11:45
Иран и Россия обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
Иран 10:20
Участники Московской конференции по нераспространению обсудят соглашение по Ирану и КНДР
В мире 10:01
Во Владивостоке открылись российско-индийские учения "Индра-2017"
Россия 09:57
Президент Узбекистана провел совещание по реформе дошкольного образования
Узбекистан 08:20
Президенты Узбекистана и Кыргызстана провели телефонный разговор
Узбекистан 06:26
Главой Российско-Кыргызского Фонда развития назначен Эркин Асрандиев
Кыргызстан 19 октября 17:04
Атамбаев принял советника президента России
Кыргызстан 19 октября 16:52
В США сократилось число людей, считающих Россию главной угрозой
США 19 октября 16:31
Состоялся телефонный разговор Атамбаева с Путиным
Кыргызстан 19 октября 15:56
В Вашингтоне обсуждалось узбекско-американское межпарламентское сотрудничество
Узбекистан 19 октября 15:47
Книга регистрации проверок для бизнеса Узбекистана обрела мобильную версию
Узбекистан 19 октября 15:39
Президент Ирана принял делегацию Узбекистана
Узбекистан 19 октября 14:25
Иран и Россия подчеркнули необходимость дальнейшей координации в борьбе с терроризмом
Иран 19 октября 13:44