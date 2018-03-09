Узбекистан и Таджикистан ввели безвизовый режим

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Таджикистан 9 марта в ходе первого госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе подписали соглашение об отмене визового режима.

Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.

«Граждане двух государств могут находиться на территории друг у друга в течение 30 дней без каких-либо разрешительных документов, соглашение об этом подписали президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиёев", - говорится в сообщении.

Для обеспечения нормальных условий для граждан обеих стран при пересечении границы 1 марта после многолетнего перерыва возобновили работу девять контрольно-пропускных пунктов. Восстановлена деятельность восьми автомобильных и одного железнодорожного пункта пропуска.

В апреле прошлого года "Узбекские авиалинии" совершили первый за 25 лет рейс по маршруту Ташкент - Душанбе. Авиасообщение между странами прекратилось в 1992 году, после начала гражданской войны в Таджикистане.

Согласно сообщению, стороны также подписали договор об отдельных участках узбекско-таджикской границы.

Госкомиссии по делимитации и демаркации границы между соседними республиками были созданы еще в 2000 году. Меньше чем за два года они согласовали 84 процента совместной границы, или 1240 километров из 1332 имеющихся. В 2002 году договор о согласованных участках границы был подписан главами республик. Однако обмен ратификационными грамотами о вступлении документа в силу произошел только в 2009 году.

Это было связано с тем, что продолжительные переговоры по оставшимся участкам границы протяженностью около 93 километров завершились безрезультатно. В 2012 году стороны предприняли еще одну попытку завершить оформление границы, однако и она не имела успеха. Основным камнем преткновения явилась территория, на которой в 40-х годах прошлого столетия была возведена плотина Фархадской ГЭС.

Договоренность по самому спорному участку границы была достигнута в январе текущего года в ходе рабочего визита в Душанбе премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова. Стороны договорились, что территория, на которой расположена Фархадская ГЭС, будет признана территорией Таджикистана, а сам гидроэнергетический объект - собственностью Узбекистана.

Отметим, что в период с 24 февраля по 1 марта в Ташкенте состоялись встречи рабочих групп правительственных делегаций Узбекистана и Таджикистана, в ходе которых были проведены переговоры по вопросам делимитации и демаркации госграницы.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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