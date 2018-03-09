Узбекистан и Таджикистан ввели безвизовый режим

9 марта 2018 19:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Таджикистан 9 марта в ходе первого госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе подписали соглашение об отмене визового режима.

Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.

«Граждане двух государств могут находиться на территории друг у друга в течение 30 дней без каких-либо разрешительных документов, соглашение об этом подписали президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиёев", - говорится в сообщении.

Для обеспечения нормальных условий для граждан обеих стран при пересечении границы 1 марта после многолетнего перерыва возобновили работу девять контрольно-пропускных пунктов. Восстановлена деятельность восьми автомобильных и одного железнодорожного пункта пропуска.

В апреле прошлого года "Узбекские авиалинии" совершили первый за 25 лет рейс по маршруту Ташкент - Душанбе. Авиасообщение между странами прекратилось в 1992 году, после начала гражданской войны в Таджикистане.

Согласно сообщению, стороны также подписали договор об отдельных участках узбекско-таджикской границы.

Госкомиссии по делимитации и демаркации границы между соседними республиками были созданы еще в 2000 году. Меньше чем за два года они согласовали 84 процента совместной границы, или 1240 километров из 1332 имеющихся. В 2002 году договор о согласованных участках границы был подписан главами республик. Однако обмен ратификационными грамотами о вступлении документа в силу произошел только в 2009 году.

Это было связано с тем, что продолжительные переговоры по оставшимся участкам границы протяженностью около 93 километров завершились безрезультатно. В 2012 году стороны предприняли еще одну попытку завершить оформление границы, однако и она не имела успеха. Основным камнем преткновения явилась территория, на которой в 40-х годах прошлого столетия была возведена плотина Фархадской ГЭС.

Договоренность по самому спорному участку границы была достигнута в январе текущего года в ходе рабочего визита в Душанбе премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова. Стороны договорились, что территория, на которой расположена Фархадская ГЭС, будет признана территорией Таджикистана, а сам гидроэнергетический объект - собственностью Узбекистана.

Отметим, что в период с 24 февраля по 1 марта в Ташкенте состоялись встречи рабочих групп правительственных делегаций Узбекистана и Таджикистана, в ходе которых были проведены переговоры по вопросам делимитации и демаркации госграницы.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Узбекский "Нефтегазинвест" объявляет тендер на поставку диэтиленгликоля
Тендеры 20:32
Узбекистан и Таджикистан намерены увеличить товарооборот
Узбекистан 20:03
Узбекский "Нефтегазинвест" объявляет тендер на поставку углеводородной продукции
Тендеры 17:12
Узбекистан намерен привлечь корейские инвестиции для решения транспортных проблем
Бизнес 13:00
Узбекистан и Таджикистан подпишут контракты на сумму более $100 млн
Узбекистан 12:55
В Узбекистане изменены условия получения виз в ряд европейских стран
Туризм 11:57
Узбекистан предлагает льготы корейским компаниям
Узбекистан 11:07
"Росатом" рассматривает Узбекистан в качестве перспективного рынка
Энергетика 09:41
Узбекистанские производители табачной продукции будут финансировать спортивные проекты
Бизнес 8 марта 15:13
Узбекистан и Россия запустят проект по поддержке молодых предпринимателей
Бизнес 8 марта 11:50
Ташкентский аэропорт объявляет конкурс на закупку электролита
Тендеры 7 марта 19:19
Узбекистан и Корея обсудили торговые связи
Узбекистан 7 марта 18:45
Узбекские авиалинии обновят парк самолётов
Узбекистан 7 марта 16:38
Узбекские специалисты будут стажироваться в Гарварде и Университете Тафтса
Узбекистан 7 марта 13:01
Узбекский аэропорт объявил тендер на покупку сварочного материала
Тендеры 7 марта 12:41
Узбекистан намерен привлечь Adidas, Reebok и Nike в новую СЭЗ
Узбекистан 7 марта 12:12
Президент Таджикистана посетит Казахстан
Казахстан 7 марта 11:30
Узбекистан создаёт спецкомпанию для международных автобусных перевозок
Узбекистан 7 марта 10:07