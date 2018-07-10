В Узбекистане планируют открыть филиал ядерного университета МИФИ

Филиал российского Национального исследовательского ядерного университета МИФИ планируется открыть в Узбекистане для подготовки высококвалифицированных специалистов, которые со временем стали бы работать на будущей АЭС, которую намечено построить на узбекской территории с участием России, передает РИА Новости.

Вопрос кадрового обеспечения эксплуатации АЭС обсуждался во вторник на проведенном президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым совещании по вопросам создания атомной энергетики в стране.

"Как известно, при строительстве и эксплуатации атомных электростанций применяются самые современные и сложные технологии. А для этого необходимы высококвалифицированные специалисты, обладающие глубокими знаниями. Поэтому в Ташкенте планируется открытие филиала Московского инженерно-физического института, одного из ведущих в мире образовательных учреждений в сфере физики", — говорится в сообщении на официальном сайте президента Узбекистана.

"Кроме того, даны поручения по отбору потенциальных кадров, окончивших вузы в направлениях физики и техники, их отправке на учебу и стажировку в вузы и атомные электростанции Москвы и Минска", — отмечается в сообщении.

В декабре 2017 года Росатом и правительство Узбекистана подписали в Ташкенте соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Документ создает правовую основу для двустороннего взаимодействия между двумя странами в области мирного использования атомной энергии. Тогда же было объявлено, что Росатом предложил узбекской стороне построить в республике современную двухблочную АЭС в составе блоков поколения "три плюс" с реакторными установками ВВЭР-1200. В конце мая 2018 года стало известно, что Узбекистан предложил России построить АЭС в Навоийской области.

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