Узбекистан и Кыргызстан обсудили делимитацию границы

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Кыргызстан провели переговоры рабочих групп правительственных делегаций по вопросам делимитации и демаркации узбекско-кыргызской государственной границы, передают узбекские СМИ.

Согласно информации, переговоры проходили 1-7 августа в Фергане (Узбекистан).

В ходе встречи стороны рассмотрели итоги полевых обследований и продолжили описание оставшихся участков госграницы.

В рамках данных переговоров было описано два участка в пределах Ферганской области Узбекистана по смежеству с Баткенской областью Кыргызстана (Шахимардан и Газнов).

По результатам переговоров был подписан Протокол, в котором стороны также наметили даты проведения полевых обследований оставшихся участков узбекско-кыргызской госграницы в пределах Ферганской и Наманганской областей Узбекистана по смежеству с Баткенской и Джалал-Абадской областями Кыргызстана.

Встреча прошла в духе дружбы, добрососедства и конструктивного диалога.

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