Мирзиёев предложил сделать из Приаралья зону экологических инноваций и технологий

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на заседании глав государств-учредителей международного фонда спасения Арала, предложил сделать из Приаралья зону экологических инноваций и технологий, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

"Эта инициатива направлена на объединение наших общих усилий в целях формирования условий для привлечения иностранных инвестиций в разработку и внедрение экологически чистых технологий, комплексного внедрения принципов "зеленой" экономики, экологически чистых, энерго- и водосберегающих технологий, предотвращения дальнейшего опустынивания и экологической миграции, развития экотуризма и реализации других мер", – заявил президент Узбекистана.

Для всестороннего обсуждения этой инициативы Мирзиёев предложил в следующем году организовать при поддержке ООН, Всемирного банка, Азиатского банка развития и Глобального экологического фонда специальную конференцию.

"Считаем возможным поручить правлению фонда провести с указанными международными организациями переговоры по практическим вопросам создания зоны экологических инноваций и технологий, включая формирование единого перечня и совместную подготовку инновационных проектов, с учетом опыта реализации таких проектов в экологически неблагоприятных регионах мира, выделение на эти цели долгосрочных льготных кредитов и грантов", - сказал Мирзиёев.

Кроме того, он предложил открыть представительства указанных международных институтов при Международном фонде спасения Арала.

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