Шавкат Мирзиёев ознакомится с таджикским алюминиевым заводом

11 сентября 2018 12:15 (UTC+04:00)

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках участия в намеченном на 27-28 сентября в Душанбе саммите глав государств СНГ посетит город таджикских металлургов – Турсунзаде, сообщают таджикские СМИ со ссылкой на источник в правительстве Таджикистане.

Ожидается, что глава Узбекистана ознакомится с деятельностью «Таджикской алюминиевой компании» (ТАЛКО). По данным издания, вместе с Мирзиёевым завод посетит президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президенты побывают в дехканских хозяйствах Камола Ходжи Мадумарова и Негмата Ходжи Усмонова, которые известны в республике, как потомственные дехкане-виноградари.

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