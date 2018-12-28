В Ташкенте состоялись переговоры по вопросам кыргызско-узбекской госграницы

В городе Ташкенте с 20 по 27 декабря т.г. состоялась очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций Кыргызстана и Узбекистана по вопросам делимитации Государственной границы. Об этом сегодня сообщила пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Стороны рассмотрели итоги деятельности рабочих групп после подписания Договора об узбекско-кыргызской Государственной границе от 5 сентября 2017 года.

«Встреча прошла в дружественной атмосфере. По итогам переговоров подписан соответствующий Протокол», говорится в сообщении.

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