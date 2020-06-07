Узбекистан готовит предложение по возобновлению международных авиарейсов

В Узбекистане готовят предложение по возобновлению международных авиарейсов.

Об этом рассказал первый заместитель директора Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Ботиржон Курбанов, передает Trend со ссылкой на kun.uz

«В сотрудничестве с Министерством транспорта готовится предложение по постепенному возобновлению международных рейсов с учетом эпидемиологической ситуации в зарубежных странах и их деления на «зеленые», «желтые» и «красные» категории», - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что окончательное решение республиканской специальной комиссии по вышеуказанному вопросу будет оглашено позже.

Напомним, 16 марта Узбекистан закрыл авиа- и автодорожное сообщение с другими странами. Железнодорожные сообщения были закрыты через три дня.

Кроме того, Узбекистан ввел полный запрет на въезд иностранцев и выезд граждан из страны.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.