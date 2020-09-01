Обновлены данные по числу зараженных коронавирусом в Узбекистане
По состоянию на 31 августа в Узбекистане зарегистрировано 365 новых случаев заболевания. Как передает Trend со ссылкой на repost.uz, об этом сообщает Минздрав.
Количество выздоровевших увеличилось на 456 человек и достигло 39 275, что составляет 93 процента от всех зараженных. На данный момент лечение проходят 2 298 пациентов, 275 из них находятся в тяжелом состоянии, 147 - в крайне тяжелом состоянии.
За последние сутки число жертв коронавируса увеличилось на 5 и достигло 320. 4 случая зафиксировано в Ташкенте, 1 - в Кашкадарьинской области.
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