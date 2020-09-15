Спецштаб Минэнерго Узбекистана посетил Каракалпакстан

Очередное выездное заседание Специального штаба Министерства энергетики Узбекистана 14 сентября т. г. прошло в Республике Каракалпакстан с целью анализа готовности к обеспечению потребителей электроэнергией, природным и сжиженным газом, угольной продукцией в осенне-зимний период 2020-2021 годов, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В частности, члена Спецштаба побывали на компрессорной станции Кунград. Здесь ведется соответствующая подготовка к предстоящему холодному сезону с учетом того, что на станции обслуживается сложное технологическое устройство - оборудование для осушки газа, расположенное на площади 1 га. Также работу цеха обеспечивают около 500 км магистральных газопроводов разной протяженности. Сегодня здесь работают 270 человек. В состав объекта входят 12 блоков, из которых в настоящее время стабильную работу компрессорной станции обеспечивают 3 находящихся в рабочем состоянии блока, 7 - в резерве, 2 - в ремонте.

Рабочая группа Спецштаба также ознакомилась с положением дел в Кунградском управлении технологического водоснабжения. Его задача – обеспечение технической водой крупных предприятий северного региона, в число которых входят магистральные газопроводы Акчалак, Тулей, Каракалпак, Кунградский содовый завод, Устюртский газо-химический комплекс.

В настоящее время на Кунградском УТВС также ведутся интенсивные работы с целью подготовки к предстоящему сезону. Побывав на данных двух важных для снабжения региона объектах, члены Спецштаба указали на обнаруженные пробелы в подготовке, а также имеющиеся недостатки, и дали поручения по их скорейшему устранению.

Отметим, что всего в осенне-зимний период 2020-2021 годов потребителям Республики Каракалпакстан будет поставлено 1 679,9 млн. кубометров природного газа. Это на 34,0 млн. кубометров или на 2,1% больше, чем в прошлом сезоне.

Общее количество потребителей природного газа в Каракалпакстане составляет 252 093 человека, из которых 5 861 являются юридическими лицами и 246 232 - физическими потребителями (домохозяйства).

Для обеспечения потребителей природным газом в Республике Каракалпакстан используется 8 911,5 км газопроводов и 5 141 газораспределительный пункт.

На сегодняшний день реконструированы газопроводы общей протяженностью 2,5 км, проинспектировано 5 141 газораспределительный пункт.

С 1 октября текущего года в целях улучшения газоснабжения потребителей будут работать 17 бригад, в которые войдут 68 специалистов и 17 дополнительных единиц спецтехники.